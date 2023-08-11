«Милан» продлил контракт с Мессиасом и отдал его в аренду «Дженоа»

Итальянский «Милан» объявил, что нападающий Жуниор Мессиас перешёл в «Дженоа» в аренду с обязательством выкупа при выполнении определённых условий.
Перед тем как отпустить бразильца в аренду, «Милан» продлил контракт с футболистом до 30 июня 2025 года, сообщает пресс-служба клуба. Мессиас выступал за клуб с сезона-2021/2022. В том же сезоне он стал чемпионом Италии в составе клуба.
На счету 32-летнего форварда 87 игр с 19 голами в Серии А, а также 11 матчей с двумя голами в Лиге чемпионов УЕФА. По данным интернет-портала Тransfermarkt, ориентировочная стоимость игрока составляет € 4,5 млн.
Футбольный клуб «Дженоа» в прошлом сезоне выступал в итальянской Серии В. По итогам сезона-2022/2023 клуб заработал право вернуться в высший дивизион Италии.
- 11 августа 2023
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