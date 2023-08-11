«Бёрнли» — «Манчестер Сити»: Холанд оформил дубль на 36-й минуте
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В эти минуты проходит матч 1-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Бёрнли» и «Манчестер Сити». Команды играют на стадионе «Тёрф Мур» в Бёрнли (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном. «Манчестер Сити» выигрывает со счётом 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Англия - Премьер-лига. 1-й тур
11 августа 2023, пятница. 22:00 МСК
Бёрнли
Бёрнли
2-й тайм
0 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 4' 0:2 Холанд – 36'
На 36-й минуте нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд оформил дубль. Ранее он открыл счёт на четвёртой минуте.
В прошлом сезоне «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии. Команда Хосепа Гвардиолы набрала 89 очков после 38 матчей. «Бёрнли», в свою очередь, занял первое место в Чемпионшипе. Команда заработала 101 очко после 46 игр и завоевала право на участие в Премьер-лиге в новом сезоне.
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