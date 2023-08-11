Камоцци: Бонгонда может стать лучшим игроком в РПЛ, Тео делает разницу на поле

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци оценил игру нападающего красно-белых Тео Бонгонда, сказав, что 27-летний форвард может стать лучшим игроком в Российской Премьер-Лиге.

«Рябчук только приехал, поэтому ему нужно время на адаптацию. Бонгонда до сих пор делает разницу на поле: есть надежда, что так и будет дальше продолжаться и Тео сможет стать лучшим игроком в РПЛ. Проблемы в опорной зоне? Это зависит от клуба. Наверняка что-то придётся делать», — приводит слова Камоцци Metaratings.

Напомним, ранее Бонгонда стал первым игроком в истории «Спартака» за как минимум последние 15 сезонов, отметившимся голом или ассистом в каждом из своих первых четырёх матчей в Российской Премьер-Лиге.