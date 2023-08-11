Холанд уже четвёртый сезон подряд оформляет дубль в 1-м туре чемпионата

Норвежский нападающий Эрлинг Холанд оформляет дубль в 1-м туре чемпионата уже четвёртый сезон подряд.
В сезоне-2020/2021, будучи игроком дортмундской «Боруссии», Эрлинг дважды поразил ворота «Боруссии» из Мёнхенгладбаха (3:0). В матче открытия сезона-2021/2022 норвежец забил два гола в ворота франкфуртского «Айнтрахта» (5:2). В своём первом сезоне в Англии форвард оформил дубль в ворота «Вест Хэма» (2:0). А сегодня, 11 августа, в матче 1-го тура АПЛ два раза заставил доставать мяч из сетки вратаря «Бёрнли».
Сезон-2023/2024 английской Премьер-лиги стартовал сегодня, 11 августа, матчем между победителем Чемпионшипа прошлого сезона «Бёрнли» и действующим чемпионом «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. Счёт к перерыву — 2:0 в пользу «горожан».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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