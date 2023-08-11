Пресс-служба «Зенита»: Малком оплатил все штрафы. Очередное враньё

Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» прокомментировала информацию о том, что бывший нападающий сине-бело-голубых Малком был объявлен в розыск Федеральной службой судебных приставов (ФСПП) из-за неуплаты штрафов ГИБДД.

«Малком оплатил все штрафы. Очередное враньё», — приводит слова пресс-службы «Зенита» «РБ Спорт».

Напомним, ранее сообщалось, что бразильский нападающий не оплатил 60 штрафов на общую сумму в 64 тысячи рублей. Также сообщалось, что в ближайшее время российские счета Малкома могут быть заблокированы до момента, пока с них не будут списаны деньги. Если штрафы не будут оплачены, то у бразильца могут возникнуть проблемы при пересечении границы России в будущем. Стоит отметить, что Малком этим летом покинул «Зенит» и перешёл в саудовский «Аль-Хиляль».