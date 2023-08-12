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Голкипер «Спартака» Свинов высказался о победном голе «Урала» на 90+4-й минуте

Голкипер «Спартака» Свинов высказался о победном голе «Урала» на 90+4-й минуте
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Голкипер «Спартака» Илья Свинов прокомментировал поражение в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:3).

«Матч начался хорошо. «Урал» обычно не прессингует, но мы поняли, что у них домашняя арена, и они пойдут. Они и шли. Может быть, мне нужно было чуть‑чуть по‑другому в некоторых эпизодах сыграть, чтобы разрушать этот прессинг. Пару раз получалось, пару раз нет. В перерыве посмотрели моменты и примерно всё понимали. Во втором тайме они отошли, начали встречать от середины. Нам удалось забить и сравнять, потом игра пошла, что могли забить и они, и мы. Получилось, что вышли вперёд. Ну, концовка, вы сами всё видели. Не знаю, как это объяснить.

Недопонимание, конечно. Когда сейчас пересматриваешь, понимаешь, что можно просто остаться (в воротах. — Прим. «Чемпионата»), и Руслан (Литвинов. — Прим. «Чемпионата») без проблем сыграл этот мяч. Чуть не разобрались, я пошёл плохо, он ставил корпус, и я видел, что Бикфалви из‑под него бил и остановился, хотел среагировать на удар. Получилось то, что получилось», — приводит слова Свинова «Матч ТВ».

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