«Бёрнли» — «Манчестер Сити»: Родри довёл счёт до разгромного на 75-й минуте

В эти минуты проходит матч 1-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Бёрнли» и «Манчестер Сити». Команды играют на стадионе «Тёрф Мур» в Бёрнли (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном. «Манчестер Сити» выигрывает со счётом 3:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 75-й минуте полузащитник Родриго Эрнандес забил третий мяч хозяев.

Ранее нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд оформил дубль, забив на четвёртой и 36-й минутах.

В прошлом сезоне «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии. Команда Хосепа Гвардиолы набрала 89 очков после 38 матчей. «Бёрнли», в свою очередь, занял первое место в Чемпионшипе. Команда заработала 101 очко после 46 игр и завоевала право на участие в Премьер-лиге в новом сезоне.