Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Атлетико» отдал Моуриньо в аренду «Сарагосе»

«Атлетико» отдал Моуриньо в аренду «Сарагосе»
Комментарии

Испанская «Сарагоса» и мадридский «Атлетико» достигли принципиальной договорённости об аренде Сантьяго Моуриньо. После прохождения медицинского обследования уругвайский центральный защитник пополнит ряды «Сарагосы» на один сезон, сообщает пресс-служба клуба.

21-летний центральный защитник пополнил «Атлетико» в начале июля этого года. Мадридцы приобрели права на футболиста у уругвайского клуба «Расинг Монтевидео» за € 2,7 млн. Контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года.

За два сезона выступлений в уругвайском Первом дивизионе (с 2021 по 2023 год) футболист провёл 31 матч за «Расинг Монтевидео».

По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная рыночная стоимость футболиста составляет € 0,5 млн.

Материалы по теме
Симеоне: не раздумывал над предложением из Саудовской Аравии. Я счастлив в «Атлетико»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023