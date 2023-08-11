«Атлетико» отдал Моуриньо в аренду «Сарагосе»

Испанская «Сарагоса» и мадридский «Атлетико» достигли принципиальной договорённости об аренде Сантьяго Моуриньо. После прохождения медицинского обследования уругвайский центральный защитник пополнит ряды «Сарагосы» на один сезон, сообщает пресс-служба клуба.

21-летний центральный защитник пополнил «Атлетико» в начале июля этого года. Мадридцы приобрели права на футболиста у уругвайского клуба «Расинг Монтевидео» за € 2,7 млн. Контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года.

За два сезона выступлений в уругвайском Первом дивизионе (с 2021 по 2023 год) футболист провёл 31 матч за «Расинг Монтевидео».

По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная рыночная стоимость футболиста составляет € 0,5 млн.