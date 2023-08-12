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«Манчестер Сити» обыграл «Бёрнли» благодаря дублю Холанда и голу Родри

«Манчестер Сити» обыграл «Бёрнли» благодаря дублю Холанда и голу Родри
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Завершился матч 1-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Бёрнли» и «Манчестер Сити». Команды играли на стадионе «Тёрф Мур» в Бёрнли (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном. «Манчестер Сити» одержал победу со счётом 3:0.

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд оформил дубль, забив на четвёртой и 36-й минутах. В первом случае ему ассистировал Родриго Эрнандес, а во втором — Хулиан Альварес. На 75-й минуте Родри забил третий мяч хозяев. На 90+4-й минуте нападающий «Бёрнли» Анасс Зарури получил прямую красную карточку.

В прошлом сезоне «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии. Команда Хосепа Гвардиолы набрала 89 очков после 38 матчей. «Бёрнли», в свою очередь, занял первое место в Чемпионшипе. Команда заработала 101 очко после 46 игр и завоевала право на участие в Премьер-лиге в новом сезоне.

Англия - Премьер-лига. 1-й тур
11 августа 2023, пятница. 22:00 МСК
Бёрнли
Бёрнли
Окончен
0 : 3
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 4'   0:2 Холанд – 36'   0:3 Эрнандес – 75'
Удаления: Зарури – 90+4' / нет
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