«Манчестер Сити» обыграл «Бёрнли» благодаря дублю Холанда и голу Родри

Завершился матч 1-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Бёрнли» и «Манчестер Сити». Команды играли на стадионе «Тёрф Мур» в Бёрнли (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном. «Манчестер Сити» одержал победу со счётом 3:0.
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд оформил дубль, забив на четвёртой и 36-й минутах. В первом случае ему ассистировал Родриго Эрнандес, а во втором — Хулиан Альварес. На 75-й минуте Родри забил третий мяч хозяев. На 90+4-й минуте нападающий «Бёрнли» Анасс Зарури получил прямую красную карточку.
В прошлом сезоне «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии. Команда Хосепа Гвардиолы набрала 89 очков после 38 матчей. «Бёрнли», в свою очередь, занял первое место в Чемпионшипе. Команда заработала 101 очко после 46 игр и завоевала право на участие в Премьер-лиге в новом сезоне.
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