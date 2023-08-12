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«Ницца» и «Лилль» сыграли вничью в матче открытия чемпионата Франции

«Ницца» и «Лилль» сыграли вничью в матче открытия чемпионата Франции
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Сегодня, 11 августа, стартовал сезон-2023/2024 французской Лиги 1. В матче открытия встречались «Ницца» и «Лилль». Игра проходила в Ницце на стадионе «Альянц Ривьера». Стартовый свисток встречи прозвучал в 22:00 по московскому времени.

На 19-й минуте нападающий хозяев Гаэтан Лаборде забил первый гол нового сезона чемпионата Франции. Голевую передачу на свой счёт записал его партнёр по нападению нигериец Теремас Моффи. Этот результат на табло продержался до 90+4-й минуты, пока 22-летний защитник «Лилля» Бафоде Диаките не сравнял счёт. Итоговый результат — 1:1. Команды заработали по одному очку и заняли первые две строчки турнирной таблицы.

В следующем туре «Ницца» сыграет на выезде с «Лорьяном», а «Лилль» примет на своём поле «Нант».

Франция - Лига 1. 1-й тур
11 августа 2023, пятница. 22:00 МСК
Ницца
Ницца
Окончен
1 : 1
Лилль
Лилль
1:0 Лаборде – 18'   1:1 Диаките – 90+4'
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