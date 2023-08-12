«Манчестер Сити» выиграл восемь матчей подряд у «Бёрнли» с общим счётом 25:0

Действующий чемпион Англии «Манчестер Сити» обыграл вернувшийся после года в Чемпионшипе «Бёрнли» со счётом 3:0 в матче открытия английской футбольной Премьер-лиги. Эта победа стала восьмой подряд для «горожан» в противостоянии этих клубов. Общий счёт последних восьми очных встреч — 25:0 в пользу «Сити».

Матч 1-го тура чемпионата Англии проходил в Бёрнли и завершился уверенной победой гостей (3:0). Голы в составе «Манчестер Сити» забивали норвежский форвард Эрлинг Холанд, на четвёртой и 36-й минутах, а также испанский полузащитник Родри, на 75-й минуте встречи. На 90+4-й минуте был удалён марокканский нападающий хозяев Анасс Зарури.

В следующем туре «Манчестер Сити» дома примет «Ньюкасл Юнайтед», а «Бёрнли» сыграет с «Астон Виллой».