Ду Кейрос: самый принципиальный соперник для «Зенита»? Думаю, это «Спартак»

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Ду Кейрос ответил на вопрос, кто является наиболее принципиальным соперником в Российской Премьер-Лиге для сине-бело-голубых.
«Знаю ли, кто является самым принципиальным соперником для „Зенита“? Думаю, это „Спартак“. Разумеется, «Спартак» — «Зенит» — это классико, особое противостояние, однако сейчас мы сконцентрированы на ближайшей игре, которая для нас не менее важна в плане турнирной борьбы. Мы двигаемся шаг за шагом, о «Спартаке» начнём думать только после матча с «Факелом», — приводит слова Ду Кейроса Bobsoccer.
«Зенит» в данный момент занимает седьмое место в Российской Премьер-Лиге с 4 очками из 9 возможных за первые три тура чемпионата. «Спартак» идёт на третьем месте в таблице РПЛ с 9 очками после четырёх сыгранных игр чемпионата. Командам в ближайшее время предстоит провести очный матч — в рамках 5-го тура Российской Премьер-Лиги красно-белые будут принимать «Зенит». Встреча состоится 20 августа.
- 12 августа 2023
-
00:36
-
00:34
-
00:33
-
00:18
-
00:17
-
00:15
-
00:07
-
00:02
-
00:01
- 11 августа 2023
-
23:50
-
23:46
-
23:39
-
23:39
-
23:33
-
23:27
-
23:08
-
23:02
-
22:51
-
22:45
-
22:41
-
22:38
-
22:33
-
22:30
-
22:27
-
22:22
-
22:15
-
22:10
-
22:10
-
22:06
-
21:52
-
21:45
-
21:43
-
21:43
-
21:39
-
21:32