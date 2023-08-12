Ду Кейрос: самый принципиальный соперник для «Зенита»? Думаю, это «Спартак»

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Ду Кейрос ответил на вопрос, кто является наиболее принципиальным соперником в Российской Премьер-Лиге для сине-бело-голубых.

«Знаю ли, кто является самым принципиальным соперником для „Зенита“? Думаю, это „Спартак“. Разумеется, «Спартак» — «Зенит» — это классико, особое противостояние, однако сейчас мы сконцентрированы на ближайшей игре, которая для нас не менее важна в плане турнирной борьбы. Мы двигаемся шаг за шагом, о «Спартаке» начнём думать только после матча с «Факелом», — приводит слова Ду Кейроса Bobsoccer.

«Зенит» в данный момент занимает седьмое место в Российской Премьер-Лиге с 4 очками из 9 возможных за первые три тура чемпионата. «Спартак» идёт на третьем месте в таблице РПЛ с 9 очками после четырёх сыгранных игр чемпионата. Командам в ближайшее время предстоит провести очный матч — в рамках 5-го тура Российской Премьер-Лиги красно-белые будут принимать «Зенит». Встреча состоится 20 августа.