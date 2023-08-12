Александр Бубнов: болельщикам «Спартака» впору принимать валидол

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 4-го тура чемпионата России «Урал» — «Спартак» (3:2).

«Урал» в последние годы всё время считался сложным соперником для «Спартака». К тому же у команды Гончаренко сейчас хорошая серия, так что результат даже нельзя назвать сенсационным. Да и по тому, как складывалась игра, для красно-белых ничья стала бы хорошим результатом. Они много держали мяч, но по голевым моментам полностью проиграли.

«Спартак» выглядел плохо, а «Урал» — молодцы! Не сломались после незабитого пенальти, а во втором тайме вообще совершили чудо, додавив соперника, который обычно сильно играет в концовках.

Во многом залог успеха екатеринбуржцев заключался в грамотной обороне. «Урал» перекрывал зоны на флангах, создавая плотность. Гончаренко понимал, что у соперника есть быстрые полузащитники, и старался лишить их пространства. В итоге у «Спартака» почти не было быстрых атак. «Урал», теряя мяч, быстро возвращался назад, создавая заслон из девяти человек.

Как следствие, игроки средней линии москвичей выпали из игры. Медина и Зобнин выглядели очень блёкло. Мартинс вообще в эпизоде с первым голом провалил опорную зону, неправильно сыграл тактически. Замены Абаскалю тоже ничем не помогли. У соперника же, наоборот, всё сработало.

Можно сказать, что для «Спартака» всё закончилось трагедией. Ещё и Свинов, который весь матч выручал, грубо ошибся. Третий мяч «Урала» — полностью его вина. Зачем он побежал к Литвинову? Только сбил его с толку! А Бикфалви классно разобрался: это ж надо было ещё попасть в ворота оттуда!

Если бы встреча закончилась вничью, мы бы говорили, что «Урал» потерял очки. У Гончаренко отличная сбалансированная команда с хорошей скамейкой. Интересно будет понаблюдать за ними дальше. Ну а для «Спартака» всё усложняется. Перед очной встречей с «Зенитом» разница между ними может составить всего два очка.

Зато у красно-белых что ни матч — то сюжет. Да, болельщикам «Спартака» впору принимать валидол, но смотреть такие матчи очень интересно», — приводит слова Бубнова Sportbox.

«Урал» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. «Спартак» (9) находится на третьей строчке.