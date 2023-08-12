Ловчев прокомментировал первое поражение «Спартака» в новом сезоне

Бывший защитник московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал поражение красно-белых в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:3). Напомним, это поражение стало для «Спартака» первым в новом сезоне.

«Боевой, зрелищный матч, логичнее была бы ничья. Я несколько раз обращал внимание на то, что нельзя стать чемпионом, нельзя выигрывать вдолгую с такой обороной, как у «Спартака». В матче с «Пари НН» пропустили четыре гола, от «Урала» — три.

Многие хвалят Литвинова в позиции центрального защитника, — есть пас, удар. Но для защитника ключевое — твоё понимание опасности, то, как ты обороняешься. Защитник — это надёжность, минимум ошибок, приходящих к голам. По третьему голу вопрос именно к Руслану. Надо извлекать уроки — у тебя вагон времени, чтобы выбить мяч. Но в итоге — пропущенный гол и поражение. Игрок на мяче — засаживай его в трибуну, и всё, матч завершён. Это происходит потому, что по сути своей Литвинов не защитник, он пытался сохранить мяч, не ощущал опасности.

По первому тайму — это не тот «Спартак», который мы видели в первых турах. Такое впечатление, что хотели убаюкать соперника, красно-белые тянули время. Катали мяч, а соперник создавал момент за моментом.

Это не первый такой матч, который показывает, что «Спартаку» надо укрепить оборону. С такой защитой чемпионами не становятся, — моментов создаётся у ворот красно-белых очень много. Просто сейчас ошибка Литвинова более выпукла, потому что кончилось поражением — в других матчах ошибались тоже много, но был результат.

Есть вопросы и по полузащите. Очень низко садится Мартинс, не блокирует удары. Много похвал было Промесу и Бонгонда, но от них ждут качества и разницы именно в сложных матчах. Ничья была бы закономернее, но не могу сказать, что «Урал» победу не заслужил. А по обороне «Спартака», на мой взгляд, есть вопросы и к тренерскому штабу — Абаскаль работает второй сезон, и организация игры в обороне — его работа», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.