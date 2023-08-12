Игрок «Барселоны» рассказал о разговоре с Неймаром по поводу его возвращения в команду

Защитник «Барселоны» Серхи Роберто рассказал о возможном возвращении бразильского нападающего «ПСЖ» Неймара в каталонскую команду.
«Я разговаривал с Неймаром, и он, кажется, рад вернуться в «Барселону». Я хочу, чтобы он снова выступал за наш клуб. Неймар – выдающийся игрок, невероятный талант. Придёт ли он? С этим предстоит разобраться руководству и тренеру», – приводит слова Роберто Barca Universal.
31-летний Неймар играл за «Барселону» с 2013 по 2017 год. Его переход в «ПСЖ» остаётся самым дорогим в истории футбола по сумме трансфера. Парижский клуб заплатил за бразильского нападающего € 222 млн. Контракт Неймара с «ПСЖ» рассчитан до июня 2025 года. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.
В минувшем сезоне-2022/2023 Неймар принял участие в 29 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых записал в свой актив 18 голов и 17 результативных передач.
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