Ангелос Постекоглу: в мой первый день в «Тоттенхэме» Кейн сообщил, что уйдёт из клуба

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу прокомментировал возможный переход нападающего команды Гарри Кейна в «Баварию».

«В мой первый день в клубе мы переписывались с Гарри. Он честно сказал, что если они, «Тоттенхэм» и «Бавария», договорятся, то он уйдёт. Он хотел, чтобы всё стало ясно к первой игре, и я был согласен с ним.

Не думаю, что возможно заменить Гарри. Если честно, мы планировали это уже давно. Не нужно проводить много исследований, чтобы понять, что это должно было произойти. Наша работа до сих пор это отражает. Вся моя стратегия заключалась в том, что Гарри вряд ли будет с нами, так что это не было похоже на то, будто бы утром нас чем-то удивили», — сказал Постекоглу в эфире Sky Sports.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» принял предложение «Баварии» в размере более € 100 млн.

Кейн является воспитанником «Тоттенхэма». Его контрактное соглашение с лондонским клубом рассчитано до 2024 года. В прошлом сезоне нападающий провёл 38 матчей в рамках чемпионата Англии, забив 30 голов и сделав три результативные передачи. За первую команду английский форвард играет с 2011 года.