Фабрицио Романо: Усман Дембеле подписал контракт с «ПСЖ»

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле переходит во французский «ПСЖ».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере», футболист подписал контракт с парижанами. Срок соглашения – до конца июня 2028 года.

Ранее стало известно, что «ПСЖ» заплатит «Барселоне» € 50 млн за 26-летнего нападающего. Контракт Дембеле с сине-гранатовыми был рассчитан до конца июня 2024 года. В составе «Барселоны» он трижды выигрывал чемпионат Испании, по два раза Кубок и Суперкубок страны.

Дембеле в прошлом сезоне провёл 35 матчей за «Барселону» в официальных турнирах. На счету француза восемь голов и девять передач. Ранее директор «Барселоны» высказался о вероятном уходе 26-летнего вингера из каталонского клуба.

В Барселоне продолжается реконструкция «Камп Ноу»: