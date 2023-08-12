Президент «Севильи» отреагировал на информацию о возможном переходе вратаря Боно в «Реал»

Президент «Севильи» Пепе Кастро отреагировал на слухи о возможном переходе марокканского вратаря Яссина Боно в мадридский «Реал».

«Никакие переговоры с «Реалом» по Боно в настоящий момент не ведутся. У нас нет предложений по нему, мы ничего не слышали об интересе со стороны каких-либо клубов», – приводит слова Кастро журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере»

В прошедшем сезоне на счету Боно 36 матчей за «Севилью» во всех турнирах. Марокканец вошёл в тройку лучших вратарей по итогам чемпионата мира — 2022. Голкипер выступает за андалусийцев на протяжении трёх лет (с 2020 года).

Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость 32-летнего вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн. Ранее сообщалось, что в подписании Боно также заинтересован французский «ПСЖ».