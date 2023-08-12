Ду Кейрос: «Зенит» приложит все силы, чтобы наверстать упущенное в чемпионате

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Ду Кейрос рассказал, как команда отреагировала на поражение от московского «Динамо» (2:3) в 3-м туре Российской Премьер-Лиги и ответил на вопрос о том, почему петербуржцы сейчас находятся в середине турнирной таблицы.

«Каждое поражение вызывает очень неприятные ощущения, однако из любой неудачи необходимо извлекать и полезную информацию и делать работу над ошибками. Мне кажется, мы правильно отреагировали на поражение, потому что смогли победить в Самаре (1:0 в матче Кубка России с «Крыльями Советов» — Прим. «Чемпионата»). Приложим все силы, чтобы наверстать упущенное и в чемпионате. Кто автор второго гола в ворота «Динамо»? Это, конечно, автогол, хотя я и был близок к тому, чтобы совершить финальное касание.

Действительно, мы начали сезон не так, как хотели и как этого ждали болельщики, но впереди ещё много матчей, я чувствую, что мы растём, как команда. Сейчас необходимо пользоваться каждой игрой, чтобы доказывать наш прогресс, набирать очки. Впереди важнейший матч с «Факелом», в котором мы обязаны сделать всё, что победить. Как вы правильно заметили – «Зенит» обязан как можно скорее вернуться на те позиции, на которых его привыкли видеть», — приводит слова Ду Кейроса Bobsoccer.

Матч 4-го тура РПЛ «Зенит» — «Факел» пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 13 августа и начнётся в 17:30 мск.