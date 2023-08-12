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Ду Кейрос: каждый болельщик «Зенита» увидит, как я реализую все свои возможности

Ду Кейрос: каждый болельщик «Зенита» увидит, как я реализую все свои возможности
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Ду Кейрос рассказал, как команда отреагировала на поражение от московского «Динамо» (2:3) в 3-м туре Российской Премьер-Лиги и ответил на вопрос о том, почему петербуржцы сейчас находятся в середине турнирной таблицы.

«Хочу поблагодарить всех и каждого за поддержку, за симпатии, которые чувствую с первого дня в Санкт-Петербурге. Мне, молодому игроку, во многом необходимо прибавлять, но хочу заверить, что каждый болельщик «Зенита» увидит, как я реализую все свои возможности. Я буду относиться к себе с максимальной ответственностью и отдавать на поле все силы, чтобы помогать «Зениту» добиваться максимального результата и решать поставленные задачи. Ждем вас на матче с «Факелом»!» — приводит слова Ду Кейроса Bobsoccer.

Матч 4-го тура РПЛ «Зенит» — «Факел» пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 13 августа и начнётся в 17:30 мск.

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