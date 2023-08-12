Ду Кейрос: каждый болельщик «Зенита» увидит, как я реализую все свои возможности

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Ду Кейрос рассказал, как команда отреагировала на поражение от московского «Динамо» (2:3) в 3-м туре Российской Премьер-Лиги и ответил на вопрос о том, почему петербуржцы сейчас находятся в середине турнирной таблицы.
«Хочу поблагодарить всех и каждого за поддержку, за симпатии, которые чувствую с первого дня в Санкт-Петербурге. Мне, молодому игроку, во многом необходимо прибавлять, но хочу заверить, что каждый болельщик «Зенита» увидит, как я реализую все свои возможности. Я буду относиться к себе с максимальной ответственностью и отдавать на поле все силы, чтобы помогать «Зениту» добиваться максимального результата и решать поставленные задачи. Ждем вас на матче с «Факелом»!» — приводит слова Ду Кейроса Bobsoccer.
Матч 4-го тура РПЛ «Зенит» — «Факел» пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 13 августа и начнётся в 17:30 мск.
- 12 августа 2023
-
04:59
-
04:56
-
04:54
-
04:15
-
03:25
-
03:22
-
03:04
-
03:04
-
03:00
-
02:21
-
02:12
-
02:09
-
01:49
-
01:44
-
01:38
-
01:37
-
01:17
-
00:57
-
00:50
-
00:48
-
00:47
-
00:36
-
00:34
-
00:33
-
00:18
-
00:17
-
00:15
-
00:07
-
00:02
-
00:01
- 11 августа 2023
-
23:50
-
23:46
-
23:39
-
23:39
-
23:33