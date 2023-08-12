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«ПСЖ» намерен запретить Килиану Мбаппе посещать домашний стадион команды

«ПСЖ» намерен запретить Килиану Мбаппе посещать домашний стадион команды
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Руководство «ПСЖ» намерено запретить французскому нападающему Килиану Мбаппе посещать стадион команды.

Как сообщает Le10sport, «ПСЖ» рассматривает возможность того, чтобы запретить футболисту появляться на домашнем стадионе «Парк де Пренс». Отмечается, что данный шаг позволит ещё сильнее подчеркнуть отстранённость футболиста от парижского клуба.

Напомним, стало известно, что Мбаппе отказался от опции автоматического продления контракта с «ПСЖ» на сезон-2024/2025 и летом 2024 года может стать свободным агентом. По информации СМИ, нападающий хотел бы перейти в «Реал» уже в это летнее трансферное окно. Сам Мбаппе утверждает, что планирует провести следующий сезон в «ПСЖ».

В завершившемся сезоне 24-летний форвард принял участие в 34 матчах за «ПСЖ» в рамках чемпионата Франции, забил 29 голов и сделал пять результативных передач.

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