«Локомотив» — «Крылья Советов»: во сколько начнётся матч, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 12 августа, состоится матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги между столичным «Локомотивом» и самарскими «Крыльями Советов». Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Евгением Кукуляком (Калуга). Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Последняя встреча команд в рамках Российской Премьер-Лиги завершилась ничейным счётом (1:1).

В прошедшем сезоне РПЛ «Локомотив» стал восьмой командой, набрав 45 очков в 30 матчах. «Крылья Советов» по итогам прошлого розыгрыша заняли 12-е место, набрав 32 очка в 30 матчах.