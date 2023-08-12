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Максим Мухин оценил свою игру за ЦСКА в прошлом сезоне

Максим Мухин оценил свою игру за ЦСКА в прошлом сезоне
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21-летний полузащитник московского ЦСКА Максим Мухин высказался на тему своего выступления в прошлом сезоне РПЛ.

«Можно сказать, получился неплохим — команда заняла второе место, выиграла Кубок. Хотя я и не так часто выходил на поле, но немного поспособствовал нашим успехам, чему, естественно, не могу не радоваться. К тому же забил первый гол во взрослой карьере, отдал три голевые передачи. Для меня это очень важно и ценно.

Для моей позиции голы и ассисты не так важны? Согласен, но в этом сезоне я выхожу в атаку, в зоне инсайда. Поэтому голевые действия тоже становятся важным компонентом», — приводит слова Мухина официальный сайт ЦСКА.

Напомним, Максим Мухин перешёл в ЦСКА из московского «Локомотива».

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