Месси забил восемь голов в пяти матчах за «Интер Майами»
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Недавно завершился матч 1/4 финала Кубка лиг, в котором встречались американские «Интер Майами» и «Шарлотт». Счёт в основное время матча в пользу хозяев – 4:0. Аргентинский нападающий Лионель Месси отметился по ходу матча забитым голом.
Теперь в активе чемпиона мира восемь забитых голов в пяти матчах за американский клуб. Ранее он забил по два мяча в ворота «Далласа», «Орландо Сити» и «Атланты», а также стал автором гола в ворота «Крус Асуль» в дебютном матче за «Интер Майами».
Напомним, ранее Месси выступал за «ПСЖ» и «Барселону». В прошлом сезоне в составе парижан аргентинец стал чемпионом Франции. За «Интер Майами» выступают бывшие партнёры Месси по «Барселоне» — Жорди Альба и Серхио Бускетс.
Фанаты «Далласа» подрались с фанатами Месси
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