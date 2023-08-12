Месси отреагировал на выход «Интер Майами» в полуфинал Кубка лиг

Недавно завершился матч 1/4 финала Кубка лиг, в котором встречались американские «Интер Майами» и «Шарлотт». Счёт в основное время матча в пользу хозяев – 4:0. Аргентинский нападающий Лионель Месси отметился по ходу матча забитым голом. После окончания встречи Лионель отреагировал на победу своего клуба.
«В полуфинал!!! Отлично провели время с командой», — написал чемпион мира в одной из социальных сетей после матча.
Напомним, после сегодняшнего гола в активе чемпиона мира восемь забитых мячей в пяти матчах за американский клуб. Это позволило ему подняться на третье место в списке лучших бомбардиров в истории «Интер Майами», сравнявшись с Робертом Тэйлором. Лучшим бомбардиром клуба является Гонсало Игуаин, на счету которого 29 голов. Второе место по этому показателю занимает Леонардо Кампана (16 голов).
Фанаты «Далласа» подрались с фанатами Месси
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