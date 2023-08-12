«Бавария» — «РБ Лейпциг»: во сколько начнётся матч, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 12 августа, состоится матч за Суперкубок Германии между «Баварией» и «РБ Лейпциг». Встреча пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Вместимость арены составляет 75 тыс. человек. Матч начнётся в 21:45 мск.
В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Последняя встреча команд в рамках чемпионата Германии завершилась победой «Лейпцига» (3:1).
В прошедшем сезоне чемпионата Германии мюнхенская «Бавария» стала чемпионом страны. По истечении 34 туров «Бавария» заработала 71 очко и выиграла золотые медали. «РБ Лейпциг» же завершил сезон на третьем месте. Клуб заработал за то же количество сыгранных матчей 66 очков и выиграл бронзовые награды.
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