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Атлетик – Реал Мадрид, 12 августа: во сколько начнётся матч Ла Лиги, где смотреть прямую трансляцию

«Атлетик» — «Реал» Мадрид: во сколько начнётся матч, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 12 августа, на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао состоится матч 1-го тура чемпионата Испании. Встретятся местный «Атлетик» и мадридский «Реал». Стартовый свисток Хесуса Хиля Мансано прозвучит в 22:30 мск.

В прямом эфире матч покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания - Примера. 1-й тур
12 августа 2023, суббота. 22:30 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Мадридский «Реал» за несколько дней до старта сезона потерял основного вратаря Тибо Куртуа. Сообщается, что клуб активно ищет ему замену, а на игру с «Атлетиком», вероятно, с первых минут выйдет украинский вратарь Андрей Лунин. В прошлом сезоне мадридский клуб занял в Ла Лиге второе место, пропустив вперёд «Барселону».

«Атлетик» перед стартом сезона потерял Иньиго Мартинеса, решившего не продлевать контракт. Испанец ушёл в «Барселону», а баскский клуб без своего лидера постарается отобрать очки у одного из фаворитов сезона. В прошлом году «Атлетик» финишировал в Ла Лиге на восьмом месте.

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