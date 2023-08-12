«Атлетик» — «Реал» Мадрид: во сколько начнётся матч, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 12 августа, на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао состоится матч 1-го тура чемпионата Испании. Встретятся местный «Атлетик» и мадридский «Реал». Стартовый свисток Хесуса Хиля Мансано прозвучит в 22:30 мск.

В прямом эфире матч покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мадридский «Реал» за несколько дней до старта сезона потерял основного вратаря Тибо Куртуа. Сообщается, что клуб активно ищет ему замену, а на игру с «Атлетиком», вероятно, с первых минут выйдет украинский вратарь Андрей Лунин. В прошлом сезоне мадридский клуб занял в Ла Лиге второе место, пропустив вперёд «Барселону».

«Атлетик» перед стартом сезона потерял Иньиго Мартинеса, решившего не продлевать контракт. Испанец ушёл в «Барселону», а баскский клуб без своего лидера постарается отобрать очки у одного из фаворитов сезона. В прошлом году «Атлетик» финишировал в Ла Лиге на восьмом месте.