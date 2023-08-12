Австралия — Франция: стартовые составы команд на матч четвертьфинала ЖЧМ-2023

Сегодня, 12 августа, на стадионе «Лэнг Парк» в Брисбене (Австралия) пройдёт матч четвертьфинала женского чемпионата мира по футболу. Сыграют местная сборная Австралии и команда Франции. Стартовый свисток Марии Карвахаль прозвучит в 10:00 мск.
Стартовые составы команд:
Австралия: Арнолд, Карпентер, Хант, Кеннеди, Кэтли, Расо, Горри, Куни-Кросс, ван Эгмонд, Фаулер, Фард.
Франция: Перо-Маньен, Лакрар, Алмейда, Ренар, Каршауи, Толетти, Жейоро, Баша, Дали, Ле Сомме, Дьяни.
Действующим чемпионом мира является сборная США, вылетевшая в 1/8 финала от сборной Швеции. Отметим, что у первенства мира будет новый победитель, так как все прошлые победители уже покинули турнир. Победитель пары Австралия — Франция в полуфинале сыграет с победителем пары Англия — Колумбия.
- 12 августа 2023
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