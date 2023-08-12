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Австралия — Франция: стартовые составы команд на матч четвертьфинала ЖЧМ-2023

Австралия — Франция: стартовые составы команд на матч четвертьфинала ЖЧМ-2023
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Сегодня, 12 августа, на стадионе «Лэнг Парк» в Брисбене (Австралия) пройдёт матч четвертьфинала женского чемпионата мира по футболу. Сыграют местная сборная Австралии и команда Франции. Стартовый свисток Марии Карвахаль прозвучит в 10:00 мск.

ЧМ-2023 (ж). 1/4 финала
12 августа 2023, суббота. 10:00 МСК
Австралия (ж)
Не начался
Франция (ж)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

Австралия: Арнолд, Карпентер, Хант, Кеннеди, Кэтли, Расо, Горри, Куни-Кросс, ван Эгмонд, Фаулер, Фард.

Франция: Перо-Маньен, Лакрар, Алмейда, Ренар, Каршауи, Толетти, Жейоро, Баша, Дали, Ле Сомме, Дьяни.

Действующим чемпионом мира является сборная США, вылетевшая в 1/8 финала от сборной Швеции. Отметим, что у первенства мира будет новый победитель, так как все прошлые победители уже покинули турнир. Победитель пары Австралия — Франция в полуфинале сыграет с победителем пары Англия — Колумбия.

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