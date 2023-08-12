«Манчестер Сити» интересовался Команом, однако получил отказ от «Баварии»

«Манчестер Сити» продолжает искать игрока для усиления линии нападения и просматривает несколько вариантов. Об этом сообщает журналист Фабрис Хоукинс в своём «твиттере».
По информации источника, «горожане» интересовались возможностью покупки полузащитника мюнхенской «Баварии» Кингсли Комана, однако получили отказ.
«Манчестер Сити» надеется закрыть сделку по переходу вингера «Ренна» Жереми Доку в ближайшее время. Бельгиец может стать самой дорогой продажей французского клуба в истории.
Также «Сити» интересуется игроком «Кристал Пэлас» Майклом Олисе, который близок к переходу в лондонский «Челси».
Напомним, в летнее трансферное окно «Манчестер Сити» покинул полузащитник Рияд Марез, перебравшийся в чемпионат Саудовской Аравии.
Тренировка «Манчестер Сити» перед финалом Лиги чемпионов
- 12 августа 2023
-
09:46
-
09:46
-
09:37
-
09:37
-
09:35
-
09:32
-
09:32
-
09:30
-
09:30
-
09:25
-
09:25
-
09:22
-
09:18
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:22
-
08:15
-
08:00
-
08:00
-
07:50
-
07:27
-
07:00
-
06:40
-
06:13
-
06:07
-
05:59
-
05:55
-
05:42
-
04:59
-
04:56
-
04:54
-
04:15
-
03:25
-
03:22