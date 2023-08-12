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«Манчестер Сити» интересовался Команом, однако получил отказ от «Баварии»

«Манчестер Сити» продолжает искать игрока для усиления линии нападения и просматривает несколько вариантов. Об этом сообщает журналист Фабрис Хоукинс в своём «твиттере».

По информации источника, «горожане» интересовались возможностью покупки полузащитника мюнхенской «Баварии» Кингсли Комана, однако получили отказ.

«Манчестер Сити» надеется закрыть сделку по переходу вингера «Ренна» Жереми Доку в ближайшее время. Бельгиец может стать самой дорогой продажей французского клуба в истории.

Также «Сити» интересуется игроком «Кристал Пэлас» Майклом Олисе, который близок к переходу в лондонский «Челси».

Напомним, в летнее трансферное окно «Манчестер Сити» покинул полузащитник Рияд Марез, перебравшийся в чемпионат Саудовской Аравии.

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