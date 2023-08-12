Восьмой гол Лионеля Месси — в видеообзоре матча «Интер Майами» — «Шарлотт»
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Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси забил свой восьмой мяч в пятом матче за американскую команду. Игра с «Шарлотт» (4:0) прошла в рамках четвертьфинала Кубка лиг MLS + MX и закончилась победой домашней команды со счётом 4:0.
Видео опубликовано на YouTube-канале ESPN FC.
Счёт в матче на 12-й минуте открыл Хосеф Мартинес, реализовавший пенальти. На 32-й минуте Роберт Тэйлор с передачи Деандре Йедлина увеличил преимущество своей команды. На 78-й минуте мяч в свои ворота отправил Адилсон Маланда. На 86-й минуте точным ударом отметился Месси, получивший пас от Леонардо Кампаны.
36-летний Месси вошёл в тройку лучших бомбардиров своего клуба. Больше него забили лишь Гонсало Игуаин (29 голов) и ранее упоминавшийся Кампана (16 голов).
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