«Бёрнли» сделал заявление по инциденту с фанатом в первом тайме матча с «Ман Сити»

«Бёрнли» сделал заявление по инциденту с броском постороннего предмета в полузащитника «Манчестер Сити» Рико Льюиса во время матча 1-го тура АПЛ (0:3).

«Нам известно об инциденте, произошедшем в первой половине матча, когда в игрока «Манчестер Сити» Рико Льюиса был брошен посторонний предмет. Это неприемлемо. Личность ответственного за случившееся была установлена полицией, человек покинул стадион. Любое лицо, признанное виновным в метании вещей на территории стадиона, получит запрет на посещение игр», — гласит заявление «Бёрнли», опубликованное в официальном «твиттере» клуба.

Дублем в матче «Бёрнли» и «Манчестер Сити» отметился нападающий «горожан» Эрлинг Холанд. Ещё один мяч забил полузащитник Родриго.