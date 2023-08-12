Лионель Месси отпраздновал забитый мяч в стиле Человека-паука

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси, забивший мяч в ворота клуба «Шарлотт» (4:0) в четвертьфинале Кубка лиг MLS + MX, отпраздновал его в стиле Человека-паука.

Отметим, что 36-летний аргентинец перешёл в команду перед стартом сезона. Он провёл за неё пять матчей, в которых забил восемь голов. Месси забивает в каждой игре за «Интер Майами» с момента дебюта. Такая результативность позволила футболисту выйти на третье место в списке бомбардиров американской команды. Выше него располагаются лишь Леонардо Кампана (16 голов) и соотечественник Гонсало Игуаин (29 голов). Эквадорец продолжает карьеру в «Интер Майами» и может улучшить свои показатели.

Фанаты покидают стадион «Интер Майами» после замены Месси. Видеоролик: