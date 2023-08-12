«Челси» сыграет с «Ливерпулем» в 1-м туре АПЛ без лого титульного спонсора на форме

Футболисты лондонского «Челси» выйдут на поле в матче 1-го тура английской Премьер-лиги сезона-2023/2024 с «Ливерпулем» в форме без логотипа титульного спонсора на груди. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в своём «твиттере».

По информации источника, лондонский клуб не смог достичь соглашения с компанией Infinite Athlete, специализирующейся на биомеханике, до начала розыгрыша чемпионата Англии.

Матч «Челси» и «Ливерпуля» пройдёт уже завтра, 13 августа. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.

В прошлом сезоне АПЛ «Ливерпуль» занял пятое место в турнирной таблице. «Челси» по итогам розыгрыша чемпионата Англии стал 12-м.

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