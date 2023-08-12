Мухин — о поражении от «Зенита» в Суперкубке: всю игру владели инициативой, обидно
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Полузащитник ЦСКА Максим Мухин вспомнил поражение от «Зенита» (0:0, 4:5 пен) в матче за Суперкубок России.
«Обидно упускать такие матчи, как с «Зенитом». Когда ты всю игру владеешь инициативой, выглядишь лучше соперника, создаёшь моменты… У чемпиона всегда хочется выиграть, тем более был такой шанс.
У Чалова были мурашки от 15 тысяч болельщиков ЦСКА на трибуне в Казани? Да, когда мы разминались перед матчем у нашего сектора, тоже побежали мурашки по всему телу. Я видел, сколько народу приехало, все кричали, поддерживали нас. Когда была перекличка фанатов, поклонников «Зенита» даже не было слышно на нашем фоне. Спасибо им за эту поддержку!» — приводит слова Мухина пресс-служба ЦСКА на официальном сайте.
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