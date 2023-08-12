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Фернандес высказался о значении для «Челси» восьмого номера, который носил Лэмпард

Фернандес высказался о значении для «Челси» восьмого номера, который носил Лэмпард
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Полузащитник лондонского «Челси» Энцо Фернандес высказался о получении восьмого номера в команде, отметив, что понимает его значение в истории для клуба, так как под ним играл бывший полузащитник синих Фрэнк Лэмпард.

«Мне очень нравится восьмёрка, у меня есть татуировка с этим числом, и это одна из причин, почему я попросил такой номер, мне это нравится. У меня не было возможности поговорить с Фрэнком о ношении этого номера, но я знаю историю, всё, чего он достиг за свою карьеру здесь, в «Челси». Достичь подобного тоже является большим вызовом для меня», — приводит слова Фернандеса ESPN AR.

Фернандес перешёл в «Челси» зимой из «Бенфики». Восьмой номер аргентинец получил летом, перед стартом нового сезона.

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