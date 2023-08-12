Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аррисабалага хочет перейти в «Баварию» и согласовал условия с клубом — Скира

Аррисабалага хочет перейти в «Баварию» и согласовал условия с клубом — Скира
Комментарии

Голкипер английского «Челси» Кепа Аррисабалага достиг принципиального соглашения с немецкой «Баварией». Об этом сообщил журналист Никола Скира в «Твиттере».

По информации источника, Кепа Аррисабалага хотел бы присоединиться к «Баварии», которая ведёт переговоры с «Челси» об аренде испанского голкипера. Сообщается, что арендное соглашение будет включать право приоритетного выкупа прав на футболиста. Таким образом «Бавария» хочет заменить покинувшего клуб вратаря Яна Зоммера.

Ранее появлялась информация, что подписать Аррисабалагу руководству «Баварии» предложил главный тренер мюнхенской команды Томас Тухель, знакомый с испанцем по работе в «Челси».

Срок контракта 28-летнего Кепы Аррисабалаги с «Челси» рассчитан до июня 2025 года.

Материалы по теме
Выбор Кейна в пользу «Баварии» просто раздражает
Выбор Кейна в пользу «Баварии» просто раздражает
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023