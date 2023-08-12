Аррисабалага хочет перейти в «Баварию» и согласовал условия с клубом — Скира

Голкипер английского «Челси» Кепа Аррисабалага достиг принципиального соглашения с немецкой «Баварией». Об этом сообщил журналист Никола Скира в «Твиттере».

По информации источника, Кепа Аррисабалага хотел бы присоединиться к «Баварии», которая ведёт переговоры с «Челси» об аренде испанского голкипера. Сообщается, что арендное соглашение будет включать право приоритетного выкупа прав на футболиста. Таким образом «Бавария» хочет заменить покинувшего клуб вратаря Яна Зоммера.

Ранее появлялась информация, что подписать Аррисабалагу руководству «Баварии» предложил главный тренер мюнхенской команды Томас Тухель, знакомый с испанцем по работе в «Челси».

Срок контракта 28-летнего Кепы Аррисабалаги с «Челси» рассчитан до июня 2025 года.