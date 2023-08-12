«Чтение Библии изменило моё мышление». Форвард «Арсенала» Сака — о давлении

Нападающий лондонского «Арсенала» Букайо Сака рассказал, как у него получается справляться с давлением, а также отметил в этом роль Библии.

«Как я справляюсь с давлением? Главное — быть готовым к какому-либо важному моменту. Если вы начнёте думать об этом, только когда он настанет, будет слишком поздно. Я хочу быть лучшим и готовлюсь к этому. У меня есть разные способы, чтобы снять с себя давление. Я не уверен, что должен рассказывать, в чём они заключаются. Это мои маленькие секреты! Я не знаю, как это объяснить, потому что я накапливал их годами. Я всегда ложусь вздремнуть перед игрой. Музыка? Не всегда, но да, потому что она помогает чувствовать себя лучше. Но есть и другие вещи.

Помогает ли мне Библия? Да, она очень важна для меня. У меня на уме несколько отрывков, не знаю, какой из них мне больше нравится. Они помогают мне справляться с трудностями в моей повседневной жизни. Чтение Библии изменило моё мышление. Это помогает мне», — приводит слова Саки France Football.

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