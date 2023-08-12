Бонуччи через адвоката потребовал у «Ювентуса» восстановить свой статус в команде

Защитник туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи попытался юридическими путями добиться восстановления своего статуса в команде. Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, «Ювентус» несколько раз на протяжении прошлого сезона уведомлял Бонуччи о том, что клуб на него больше не рассчитывает, чтобы у защитника было время найти новую команду. Футболист проигнорировал все предупреждения, надеясь исправить ситуацию.

«Ювентус» предлагал Бонуччи организовать масштабное прощание с клубом, как было у Джорджо Кьеллини, однако игрок надеялся, что возможное увольнение главного тренера Массимилиано Аллегри исправит его положение в команде. Также Бонуччи не хочет отказываться от своего контракта с туринским клубом.

Бонуччи обратился к юристам, через которых попытался добиться от «Ювентуса» компенсации в размере € 2 млн за расторжение контракта, который рассчитан ещё на сезон. Также защитник удалил все упоминания клуба из своих социальных сетей.

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