Агент пообещал «Барселоне», что Неймар достанется команде свободным агентом — Санчес
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Нападающий «ПСЖ» Неймар всё ближе к возвращению в «Барселону». Агент бразильского футболиста Пини Захави пообещал, что 31-летний спортсмен достанется команде свободным агентом или по очень низкой цене. Об этом сообщает журналист Адриан Санчес в «Твиттере».
По сведениям источника, руководство «Барселоны» теперь пытается убедить в переходе главного тренера Хави. В клубе считают, что с Неймаром стоит заключить контракт на один год, это принесёт экономический эффект, который сделает операцию беспроигрышной.
Сообщается, что агенты Неймара сейчас находятся в Барселоне. Сам футболист готов вернуться в команду, за которую выступал с 2013 по 2017 год, на любых условиях.
Неймар и Батлер исполнили песню Бибера Love Yourself. Видеоролик:
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