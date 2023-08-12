Агент пообещал «Барселоне», что Неймар достанется команде свободным агентом — Санчес

Нападающий «ПСЖ» Неймар всё ближе к возвращению в «Барселону». Агент бразильского футболиста Пини Захави пообещал, что 31-летний спортсмен достанется команде свободным агентом или по очень низкой цене. Об этом сообщает журналист Адриан Санчес в «Твиттере».

По сведениям источника, руководство «Барселоны» теперь пытается убедить в переходе главного тренера Хави. В клубе считают, что с Неймаром стоит заключить контракт на один год, это принесёт экономический эффект, который сделает операцию беспроигрышной.

Сообщается, что агенты Неймара сейчас находятся в Барселоне. Сам футболист готов вернуться в команду, за которую выступал с 2013 по 2017 год, на любых условиях.

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