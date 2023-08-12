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Футболист «Оренбурга» Лукас Вера рассказал о восстановлении после травмы

Футболист «Оренбурга» Лукас Вера рассказал о восстановлении после травмы
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Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера рассказал о восстановлении после травмы, полученной в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с екатеринбургским «Уралом» (0:2). Вера был заменён на 60‑й минуте.

«Чувствую себя лучше, почти восстановился от травмы. Последнюю игру с «Сочи» использовал для того, чтобы восстановиться и вернуться в состав команды.

Какое именно было повреждение? Был контакт с игроком «Урала», почувствовал боль. Я попытался подняться и продолжить играть, но с внешней стороны голеностопа почувствовал сильную боль», — приводит слова Веры «Матч ТВ».

Сегодня, 12 августа, в матче 4-го тура чемпионата России «Оренбург» встретится с «Краснодаром». Начало игры — в 17:30 по московскому времени.

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