Эдуард Менди допустил грубую ошибку в первом матче в Саудовской Аравии

Вратарь «Аль-Ахли» Эдуард Менди допустил результативную ошибку в своём первом матче в Саудовской Аравии. Его команда обыграла «Аль-Хазм» (3:1), но единственный мяч соперник забил благодаря вратарю соперника.
Скриншот из трансляции матча в Саудовской Аравии
31-летний Менди получил мяч от партнёра, а затем отпасовал точно в ноги сопернику. Вина воспользовался подарком и перебросил мяч через сенегальского футболиста. Этот мяч не помог «Аль-Хазму», ведь у «Аль-Ахли» хет-триком отметился Роберто Фирмино.
Скриншот трансляции матча в Саудовской Аравии
Менди стал игроком «Аль-Ахли» летом 2023 года, перейдя из «Челси» за € 18,5 млн (данные Transfermarkt). С новой командой вратарь подписал контракт на три сезона. Помимо Менди и Фирмино, за «Аль-Ахли» также выступают Рожер Ибаньес, Франк Кессье, Аллан Сент-Максимен и Рияд Марез.
- 12 августа 2023
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