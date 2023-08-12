Глушенков признался, что последует примеру форварда «Зенита» Сергеева в матче с «Крыльями»
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Нападающий московского «Локомотива» Максим Глушенков признался, что последует примеру форварда санкт-петербургского «Зенита» Ивана Сергеева, который не стал праздновать свой гол в ворота самарских «Крыльев Советов» в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:0). Оба футболиста раньше играли за самарцев.
«Иван Сергеев не стал праздновать гол в ворота «Крыльев», так как это его бывшая команда? Солидарен с Ваней. Я тоже не буду праздновать, если забью. Конечно, положительные эмоции будут, но не стану их показывать», — приводит слова Глушенкова официальный сайт «Локомотива».
«Локомотив» сыграет с «Крыльями Советов» в матче 4-го тура РПЛ уже сегодня, 12 августа. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.
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