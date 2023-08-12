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Вратарь «Спартака» Свинов рассказал о подсказке Соболева перед пенальти в матче с «Уралом»

Вратарь «Спартака» Свинов рассказал о подсказке Соболева перед пенальти в матче с «Уралом»
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Голкипер московского «Спартака» Илья Свинов рассказал о разговоре с нападающим Александром Соболевым перед пенальти в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом». «Спартак» уступил со счётом 2:3. Свинов отбил 11-метровый удар на 11-й минуте при счёте 0:0.

«Соболев правильно подсказал, куда будут пробивать пенальти? Да, мы поговорили с Сашей Соболевым. Но подсказка была чуть-чуть другая, но тоже помогла», — сказал Свинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В составе «Урала» отличились Даниэль Мишкич, Андрей Егорычев и Эрик Бикфалви. За «Спартак» забили Тео Бонгонда и Александр Соболев.

«Урал» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. «Спартак» (9) находится на третьей строчке.

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