В Австралии ответили, накажут ли кронпринцессу Дании за боление против родной страны

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе рассмеялся над предложением лишить гражданства страны кронпринцессу Дании Мэри, являющуюся уроженкой Хобарта. Предложение поступило после того, как Мэри открыто болела за Данию в матче с Австралией (0:2) в 1/8 финала чемпионата мира по футболу среди женщин.
«Лишить Мэри гражданства Австралии? Думаю, она уже сделала это, приятель. Уверен, что только так можно стать принцессой (смеётся). Я с ней не разговаривал. Не думаю, что она ответит на мой звонок», — приводит слова Альбанезе Daily Mail.
Пост Мэри вызвал бурную реакцию у многих людей, некоторые из них обвинили кронпринцессу Дании в предательстве родной страны. Австралия в итоге обыграла датчанок со счётом 2:0 и вышла в четвертьфинал чемпионата мира, где сейчас играет с Францией.
- 12 августа 2023
-
11:21
-
11:18
-
11:10
-
11:02
-
11:00
-
10:57
-
10:57
-
10:52
-
10:51
-
10:51
-
10:45
-
10:44
-
10:33
-
10:30
-
10:28
-
10:26
-
10:20
-
10:19
-
10:13
-
10:11
-
09:55
-
09:46
-
09:46
-
09:37
-
09:37
-
09:35
-
09:32
-
09:32
-
09:30
-
09:30
-
09:25
-
09:25
-
09:22
-
09:18
-
09:00