В Австралии ответили, накажут ли кронпринцессу Дании за боление против родной страны

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе рассмеялся над предложением лишить гражданства страны кронпринцессу Дании Мэри, являющуюся уроженкой Хобарта. Предложение поступило после того, как Мэри открыто болела за Данию в матче с Австралией (0:2) в 1/8 финала чемпионата мира по футболу среди женщин.

«Лишить Мэри гражданства Австралии? Думаю, она уже сделала это, приятель. Уверен, что только так можно стать принцессой (смеётся). Я с ней не разговаривал. Не думаю, что она ответит на мой звонок», — приводит слова Альбанезе Daily Mail.

Пост Мэри вызвал бурную реакцию у многих людей, некоторые из них обвинили кронпринцессу Дании в предательстве родной страны. Австралия в итоге обыграла датчанок со счётом 2:0 и вышла в четвертьфинал чемпионата мира, где сейчас играет с Францией.