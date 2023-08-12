«Месси показывает, что он самый лучший». Овечкин оценил переход аргентинца в «Майами»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оценил переход аргентинского форварда Лионеля Месси в клуб американской МЛС «Интер Майами», отметив, что тот показывает, что является лучшим футболистом в мире. Также российский хоккеист не исключил вариант с посещением одной из игр аргентинца.

«Как оценю переход Месси в США? Человек выбрал Америку. Я думаю, что он сделал осознанный выбор для семьи, для себя. И сейчас показывает, что он крутой, самый лучший.

Помогу ли Месси освоиться на льду, если будет такая возможность? Я думаю, что найдутся другие люди, которые ему помогут.

Поеду ли на матч «Интер Майами», если меня пригласят? Ну конечно, конечно», — приводит слова Овечкина Metaratings.

36-летний Месси перешёл в «Интер Майами» на правах свободного агента из «ПСЖ», подписав контракт до декабря 2025 года.

Материалы по теме Фото Лионель Месси отпраздновал забитый мяч в стиле Человека-паука

Фанаты «Далласа» подрались с фанатами Месси