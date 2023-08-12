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Александр Кокорин появился в матче за «Фиорентину» с новым игровым номером

Александр Кокорин появился в матче за «Фиорентину» с новым игровым номером
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Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин в товарищеском матче с «Сестри Леванте» (7:1) появился на поле в футболке с новым игровым номером. Теперь российский форвард выступает за команду в футболке с числом 21, хотя раньше ему принадлежал 91-й номер.

Александр Кокорин замыкает передачу

Александр Кокорин замыкает передачу

Фото: Кадр из трансляции на YouTube-канале «Фиорентины»

32-летний Кокорин стал игроком «Фиорентины» в январе 2021 года. Итальянский клуб заплатил за переход форварда «Спартаку» € 4,5 млн. За «фиалок» Кокорин в 11 матчах не отметился результативными действиями. Минувший сезон-2022/2023 Кокорин провёл в составе кипрского «Ариса», где в 30 встречах отличился 13 раз и отдал шесть голевых передач.

Контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан до конца сезона-2023/2024. Cообщалось, что клуб ищет новую команду для российского легионера.

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