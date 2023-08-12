Василий Уткин: сегодняшний «Спартак» даёт шанс любому сопернику

Спортивный журналист Василий Уткин высказался о матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Спартак» (3:2).
«Урал» перевернул игру со «Спартаком» на последних минутах. А до того её перевернул «Спартак». Эта игра была перевёрнута несколько раз, примерно так новичок жарит стейк. Так что «Урал» — красавчик и перевернул, это чистая правда, но просто это только окончание истории. Как если б вы открыли сказку про Колобка, а там три фразы про то, как лиса его съела.
А в чём в данном екатеринбургском случае история? Пишут, «Спартаку» характера не хватает. Может, и не хватает, вот только не может быть такого, что во вторник «Спартак» в концовке спасает игру в Кубке, типа «на характере», а через три дня характер куда-то исчезает. Такой, я бы сказал, мерцающий характер получается. Команда-холерик. Нет, дело не в этом, конечно.
Проще всё. Со «Спартаком» надо играть до конца. Он азартен и ненадёжен, ошибка/недоработка в тылу может быть в любой момент. Сам «Спартак» тоже играет до конца, парадоксальным образом тем самым он и демонстрирует свои уязвимости на протяжении всех девяноста плюс минут.
И Гончаренко как человек умный и прагматичный, конечно, это понимает. Вот в его команде, кстати, характером реально многое объясняется — вы ж помните, что «Урал» в прошлом сезоне высоко в Кубке забрался?
Так что «Спартак» абсолютно победим. Секрет один — не бросать игру. «Пари НН» и то игру перевернули, только рановато, были биты в концовке.
А вот у «Урала» получилось. Давите, не опускайте рук, сегодняшний «Спартак» даёт шанс любому сопернику», — написал Уткин в телеграм-канале.
- 12 августа 2023
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