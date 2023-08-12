«На поле друзей нет». Форвард «Локомотива» Глушенков — о матче с «Крыльями Советов»

Нападающий московского «Локомотива» Максим Глушенков рассказал, как относится к матчам с самарскими «Крыльями Советов», своей бывшей командой, отметив, что на поле у него нет друзей. Также форвард заметил, что он продолжает поддерживать связь с некоторыми игроками самарцев, а также остался в хороших отношениях с болельщиками клуба.

«Каково играть против бывшей команды? В настрое сильных отличий нет: готовишься к матчу как обычно. Другое дело, что у тебя больше информации о сопернике. Ну и выходишь против хороших знакомых. Перед матчем обычно подначиваем друг друга, какие-то приколы. На поле друзей нет: чуть повоевали, побились, а после финального свистка обнялись, поулыбались, посидели где-то и пообщались. У меня отличные отношения со многими ребятами из «Крыльев Советов», поддерживаем связь.

Тепло ли меня приняли меня самарские болельщики? Очень хорошо. У меня сохранились отличные отношения с болельщиками, а от Самары остались самые приятные воспоминания. По сути, «Крылья» дали мне дорогу в Премьер-Лигу», — приводит слова Глушенкова официальный сайт «Локомотива».