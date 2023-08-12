Гол Александра Кокорина — в видеообзоре товарищеского матча «Фиорентины»

«Фиорентина» провела товарищеский матч с клубом «Сестри Леванте». Игра закончилась разгромной победой «фиалок» со счётом 7:1. Примечательно, что один из мячей в этой игре забил российский нападающий Александр Кокорин.
Видео опубликовано на YouTube-канале «Фиорентины». По ссылке оно начнётся сразу же на моменте с голом Кокорина.
Отметим, что в этой встрече на футболке Кокорина был нанесён 21-й номер, хотя изначально россиянин играл за «Фиорентину» под 91-м. О причинах смены игрового номера форвардом не сообщается. Контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан ещё на сезон. Сообщалось, что в итальянской команде не рассчитывают на футболиста и занимаются поиском для него нового коллектива. Минувший сезон Кокорин отыграл на правах аренды за кипрский «Арис».
- 12 августа 2023
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