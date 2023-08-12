«Бавария» объявила о переходе Гарри Кейна

Мюнхенская «Бавария» на своих официальных ресурсах объявила о переходе английского нападающего Гарри Кейна.
Контракт 30-летнего англичанина с новым клубом рассчитан до июня 2027 года. За «Баварию» Кейн будет играть под девятым номером.
До перехода в «Баварию» Кейн всю свою карьеру играл за команды английского чемпионата. Родным клубом форварда, в котором тот провёл большую часть своего профессионального пути, является лондонский «Тоттенхэм». Именно из этого клуба он и перешёл в «Баварию».
По информации СМИ, сумма трансфера Кейна составила более € 100 млн.
В прошлом сезоне Кейн сыграл 49 матчей во всех турнирах, отметившись в них 32 забитыми мячами и пятью результативными передачами.
За «Баварию» Кейн может дебютировать уже сегодня, сыграв с «РБ Лейпциг» в матче за Суперкубок Германии.
- 12 августа 2023
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