«Бавария» объявила о переходе Гарри Кейна

Мюнхенская «Бавария» на своих официальных ресурсах объявила о переходе английского нападающего Гарри Кейна.

Контракт 30-летнего англичанина с новым клубом рассчитан до июня 2027 года. За «Баварию» Кейн будет играть под девятым номером.

До перехода в «Баварию» Кейн всю свою карьеру играл за команды английского чемпионата. Родным клубом форварда, в котором тот провёл большую часть своего профессионального пути, является лондонский «Тоттенхэм». Именно из этого клуба он и перешёл в «Баварию».

По информации СМИ, сумма трансфера Кейна составила более € 100 млн.

В прошлом сезоне Кейн сыграл 49 матчей во всех турнирах, отметившись в них 32 забитыми мячами и пятью результативными передачами.

За «Баварию» Кейн может дебютировать уже сегодня, сыграв с «РБ Лейпциг» в матче за Суперкубок Германии.